ИИ-приложение, предсказывающее дату смерти, завоевало популярность у сторонников ЗОЖ

Новое приложение Death Clock, предсказывающее продолжительность жизни, становится все популярнее у людей, которые стремятся вести более здоровый образ жизни. Об этом пишет Bloomberg.

Death Clock использует искусственный интеллект, обученный на более чем 1200 исследованиях о продолжительности жизни с участием 53 млн человек. Приложение учитывает информацию о диете, физических упражнениях, уровне стресса и сне.

Все это позволяет предсказывать дату смерти значительно лучше, чем стандартные таблицы продолжительности жизни, считает его разработчик Брент Фрэнсон. Ко дню смерти Death Clock показывает «нежную прощальную» открытку с изображением Темного Жнеца.

За годовую подписку в 40 долларов программа предложит персонализированные советы, как поменять привычки и образ жизни, чтобы прожить дольше. А еще покажет часы, отсчитывающее предполагаемое время до смерти. Death Clock доступно для Android и iOS.

По данным аналитической компании Sensor Tower, с момента запуска в июле приложение скачали около 125 тыс. раз. Оно занимает 27-е место в категории «Здоровье и фитнес» в App Store, но может быть полезно и в других областях.

Продолжительность жизни ― ключевое значение множества экономических расчетов, проводимых правительствами и компаниями, поясняет Bloomberg. А потому Death Clock может помочь структурам, занимающимся финансовым планированием, пенсионным и страховым фондам.