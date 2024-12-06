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Анджелина Джоли призналась, что мечтала открыть похоронное бюро

Сегодня в 18:23
Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Американская актриса Анджелина Джоли, известная по фильмам «Подмена» и «Мария», рассказала на шоу Джимми Фэллона, что хотела стать организатором похорон.

Артистка призналась, что думала о карьере в похоронном бизнесе до того, как стала сниматься в кино. Такая идея пришла к Джоли после того, как умер ее дедушка. Прощание с ним было организовано не так, как этого хотелось бы Анджелине.

«Мой дедушка умер, и я помню, как думала: „Это не так, как должно быть. Это должно быть празднованием жизни“», — поделилась Джоли.

Актриса отметила, что считала похоронный бизнес подходящей сферой для себя, поскольку она никогда не боялась смерти. «Мне было комфортно, так что я думала, это был бы отличный карьерный путь для меня», — пояснила Анджелина.

Джоли пошутила, что все еще подумывает об открытии похоронного бюро, если ее кинокарьера пойдет на спад.

Анджелина Джоли появилась на шоу Джимми Фэллона впервые за десять лет, чтобы прорекламировать фильм «Мария» — байопик об оперной диве Марии Каллас. Актриса пришла в студию телепроекта босиком, поскольку накануне сломала палец на ноге.

Артистка призналась, что чувствует себя очень дискомфортно на телешоу, поэтому она и не посещала их в течение долгого времени. «Это совершенно не мое», — подчеркнула Джоли.

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