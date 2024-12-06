Белый холст выставили на аукцион за 1,5 млн долларов

В Германии на аукцион выставили бесцветный белый холст. Работу художника-минималиста Роберта Раймана предлагают купить за 1,5 млн долларов, сообщает New York Post.

Творение под названием «General 52″ x 52″» выставили на продажу в аукционном доме Ketterer Kunst в Берлине. Райман создал ее в 1970 году. Некоторые из работ художника уже продавались за миллионы долларов.

На самом деле холст не совсем пустой. Во-первых, у него рама более темного оттенка, и, во-вторых, его окрасили с использованием эмалевых красок, которые обычно применяют для окраски металла. В результате этого хлопковый холст стал настолько хрупким, что его нельзя было выставить напоказ перед продажей.

«Материал очень чувствителен, и даже самые незначительные следы на безупречной поверхности значительно снизят ценность работы», — пояснили организаторы аукциона. На данный момент состояние холста оценивается как «очень хорошее».