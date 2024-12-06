В Калифорнии робот-пылесос сбежал из дома после землетрясения

В Калифорнии местные сняли на видео робот-пылесос, который после землетрясения сбежал из дома.

В ABC News предположили, что пылесос, вероятно, отключился от своей базы, вышел на улицу и не смог найти путь назад. В X комментаторы отреагировали на видео и пошутили, что владельцев нужно обязать выгуливать пылесосы на поводке.

5 декабря в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Метеорологи предполагали, что оно вызовет цунами, которое должно было настигнуть город Сан-Франциско. Однако затем предупреждение отменили.