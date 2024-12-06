В сети разлетелось видео с ведущей «Вестей», засмотревшейся в телефон. Оно оказалось постановкой

В сети завирусилось видео с ведущей «Вестей», которая засмотрелась в рилсы и забыла про прямой эфир. На кадрах ― Екатерина Мазалькова, которая работает в красноярском отделе ГТРК.

Она сама выложила в инстаграме* ролик, подписав его: «pov: до эфира 30 мин., и режиссеры рофлят с ведущей». В комментариях к видео отметился эсэмэмщик Aviasales, который признался, что «такие новости можно посмотреть».

Видео: @mazalkova_ekaterina

Замдиректора ГТРК «Красноярск» Елена Антонова пояснила «Подъему», что видео постановочное и в эфир оно не попало. «„Вести“ не имеют к этому отношения. Это было за 30 минут до эфира», ― прокомментировала она.

«Подъем» отмечает, что Мазалькова прославилась задолго до работы в «Вестях». В 2006 году, когда ей было 14, она дозвонилась на прямую линию губернатору и рассказала о проблемах поселка Минино. Александр Хлопонин провел в населенный пункт свет и воду, а девочку назначил своим «полномочным представителем в Минино». Позже девушка переехала в Красноярск и окончила журфак. На ГТРК «Красноярск» она работает с 2015 года.