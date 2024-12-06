Автор текстов и солист группы Village People Виктор Уиллис раскритиковал «ложное предположение», что самый большой хит группы «YMCA» — это «гимн геев». Песня вновь стала популярной из‑за Дональда Трампа, который часто включал ее на своих предвыборных митингах.

Уиллис, выступавший в Village People в 1970-х годах, написал, что «YMCA» не посвящена ЛГБТ*-сообществу, и пригрозил судебными исками тем, кто утверждает обратное.

«Как я уже много раз говорил в прошлом, это ложное предположение, основанное на том факте, что мой соавтор был геем, и некоторые (не все) участники Village People были геями, и что первый альбом Village People якобы был весь посвящен жизни геев. <…> Я еще раз отвечаю на это: вытащите свои думы из помойки. Это не так», — заявил Уиллис.

Песня из третьего студийного альбома группы «Cruisin» долгие годы была неофициальным гимном ЛГБТ-сообщества, пишет CNN. Недавно в сети завирусилось видео, как следующий президент США Дональд Трамп и гендиректор Tesla Илон Маск пританцовывают под «YMCA» за общим столом.

Как и многие другие музыканты и группы, включая ABBA и Foo Fighters, Уиллис изначально возражал против использования своей песни Трампом. Но потом он дал республиканцу разрешение. Из‑за Трампа «YMCA» переживает новую волну популярности: она попала в чарт танцевальной и электронной музыки Billboard.

YMCA (полное название — Ассоциация молодых христиан) изначально была основана как неполитическое христианское движение в Лондоне в 1844 году, где мужчины могут позаниматься спортом и найти ночлег. В просторечии организацию стали называть просто Y. В биографии Маска рассказывается, что туда во времена молодости ходил и тогда еще начинающий бизнесмен. Уиллис сказал, что, когда он писал песню, он понятия не имел, что YMCA — это «место тусовки геев».

«Я написал „YMCA“, потому что знал, что в точках Y в Сан-Франциско можно сходить на плавание, баскетбол, легкую атлетику, взять там дешевой еды и заселиться в дешевую комнату. И когда я пою „Тусоваться с парнями“, это просто черный сленг 1970-х годов для черных парней, которые тусовались вместе ради спорта, азартных игр или чего‑то еще. В этом нет ничего гейского», — утверждает Уиллис.