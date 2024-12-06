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«Ветер крепчает» выйдет в повторный российский прокат 16 января

Сегодня в 15:50
Фото: Nippon Television Network (NTV)

16 января в российский прокат вновь выйдет анимационная картина Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». Лента выйдет в двух версиях: в классическом дубляже «Реанимедиа» и в оригинале с русскими субтитрами.

Сюжет рассказывает о мальчике Дзиро, который мечтает о полетах и самолетах, способных обогнать ветер. Однако пилотом ему стать не суждено — с рождения он близорук.

Однако Дзиро не расстается с мечтой о небе и придумывает идеальный самолет, а со временем становится и лучшим авиаконструктором мира.

В 2013 году «Ветер крепчает» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший мультипликационный полнометражный фильм». После выхода этой ленты японский художник объявил о завершении своей карьеры в анимации. Однако затем вернулся в анимацию с картиной «Мальчик и птица».

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