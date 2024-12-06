«Ветер крепчает» выйдет в повторный российский прокат 16 января

16 января в российский прокат вновь выйдет анимационная картина Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». Лента выйдет в двух версиях: в классическом дубляже «Реанимедиа» и в оригинале с русскими субтитрами.

Сюжет рассказывает о мальчике Дзиро, который мечтает о полетах и самолетах, способных обогнать ветер. Однако пилотом ему стать не суждено — с рождения он близорук.

Однако Дзиро не расстается с мечтой о небе и придумывает идеальный самолет, а со временем становится и лучшим авиаконструктором мира.