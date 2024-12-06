Николас Холт рассказал, что Роберт Эггерс запрещал актерам шевелить бровями на съемках «Носферату»

Постановщик «Носферату» Роберт Эггерс отговаривал актеров двигать бровями во время съемок. Об этом рассказал Николас Холт во время разговора с Хью Грантом для Vanity Fair. Актеры воссоединились спустя 22 года после совместного фильма «Мой мальчик».

Грант недавно получил признание за свою первую работу в жанре ужасов в картине «Еретик» от студии A24. Холт похвалил коллегу за привнесение элементов комедии в зловещий образ человека, который запирает двух девушек в подвале.

Размышляя о своей роли в предстоящей ленте создателя «Ведьмы» и «Маяка», Холт поделился: «В „Носферату“ особо не бывает смеха, если честно. Это готический хоррор, и Роберт Эггерс — настоящий мастер создания миров и напряжения. Для него важно было сохранять честность и аутентичность. Он давал нам смотреть много фильмов для вдохновения. Много советского кино, фильмы Ингмара Бергмана. Он ненавидит, когда актеры двигают бровями».

Грант ответил: «Черт возьми, я никогда не буду работать с ним! Я не могу держать лицо неподвижным». Смеясь, Холт подтвердил, что «с бровями иногда бывает сложно».

Премьера ремейка классического хоррора Ф.В.Мурнау 1922 года состоится 25 декабря. Помимо Холта, в картине сыграли Билл Скарсгорд, Лили-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Уиллем Дефо и Ральф Айнесон.