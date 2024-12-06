Заказы с Wildberries будут выдавать в газетных киосках

В ближайшее время Wildberries запустит в пилотном режиме выдачу заказов в газетных киосках. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Тестирование пройдет на 26 объектах в четырех городах ― Москве, Петербурге, Воронеже и Твери.

Получить в газетных киосках можно будет не все заказы. Размер посылок не должен превышать 35×45×38 сантиметров, а стоимость ― не более 10 тыс. рублей за товар. Хранить такие заказы будут три дня, а функция примерки для них будет недоступна.

Получение через киоск можно будет выбрать при оформлении заказа ― маркетплейс сам предложит этот способ, если товар соответствует всем критериям. Доставка в киоски будет бесплатной.