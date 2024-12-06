Умерла японская актриса и певица Михо Накаяма

Михо Накаяму, японскую певицу и актрису, наиболее известную по роли в романтическом фильме 1995 года «Любовное письмо», нашли мертвой в ее доме в Токио. Ей было 54 года. Об этом сообщила Би-би-си.

Команда Накаямы подтвердила печальный факт. «Мы глубоко сожалеем, что вынуждены так внезапно сообщить эту новость всем, кто заботился о ней, и всем фанатам, которые ее поддерживали. Это происшествие было настолько неожиданным, что мы сами в шоке и скорби. В настоящее время мы расследуем причины смерти и другие подробности», — написали они на официальном сайте певицы.

По данным издания, знакомый Накаямы нашел ее мертвой в ванной после того, как она не пришла на работу. Он вызвал скорую помощь, которая констатировала ее смерть на месте. Накаяма должна была выступить на рождественском концерте в Осаке в пятницу, но отменила свое участие, сославшись на проблемы со здоровьем.

Михо Накаяма родилась 1 марта 1970 года в Саку, Япония. Ее экранный дебют состоялся в 1985 году в сериале «Maido Osawagase Shimasu», который мгновенно принес ей популярность. Вскоре после этого она выпустила свой первый сингл «C», а затем сыграла главную роль в блокбастере «Be-Bop High School». Ее работы в кино, на телевидении и в музыке сделали ее одним из самых популярных идолов Японии в 80-е и 90-е годы.

Наиболее известным фильмом Накаямы стала романтическая драма 1995 года «Любовное письмо», в которой она сыграла женщину, горюющую по своему погибшему жениху и начинающую необычные отношения с другой женщиной, которая носит имя ее покойного жениха.