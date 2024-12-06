«28 лет спустя» обзавелся постером и датой релиза

«Я думаю, есть одна проблема: я на 20 лет старше, <…> и каждый раз, когда я вижусь с [режиссером] Дэнни [Бойлом] или [сценаристом] Алексом [Гарлендом], я всегда напоминаю об этом. Я недавно показывал его [„28 дней спустя“] своим детям на Хэллоуин, около четырех или пяти лет назад, и им понравилось. Он действительно стоит внимания, что удивительно для фильма, которому 20 лет. Так что да, мне нравится эта идея, и она очень привлекательна для меня», — рассказал Мерфи о возвращении во франшизу.