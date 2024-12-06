«28 лет спустя» обзавелся постером и датой релиза

«28 лет спустя» получил тизер-постер и дату премьеры. В продолжении зомби-триллера снимается Киллиан Мерфи, звезда оригинального фильма.
Ранее Sony подтвердила, что взялась за производства фильма «28 лет спустя». Теперь стала известна дата релиза — 20 июня 2025 года. На постере написано: «Время ничего не лечит».
Мерфи вернулся к роли велокурьера Джима, который в фильме 2022 года выходит из комы и пытается осмыслить конец света, опустошенного «вирусом ярости». Грядущая картина станет продолжением «28 дней спустя» и сиквела 2007 года.
«Я думаю, есть одна проблема: я на 20 лет старше, <…> и каждый раз, когда я вижусь с [режиссером] Дэнни [Бойлом] или [сценаристом] Алексом [Гарлендом], я всегда напоминаю об этом. Я недавно показывал его [„28 дней спустя“] своим детям на Хэллоуин, около четырех или пяти лет назад, и им понравилось. Он действительно стоит внимания, что удивительно для фильма, которому 20 лет. Так что да, мне нравится эта идея, и она очень привлекательна для меня», — рассказал Мерфи о возвращении во франшизу.
На данный момент Джим — единственный персонаж из «28 дней спустя», который официально возвращается на экраны, в то время как никто из актеров «28 недель спустя», похоже, не снимается. Однако Имоджен Путс, сыгравшая Тэмми в сиквеле, ранее говорила, что она «ухватится» за шанс вернуться к своему персонажу.
Известно, что Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс сыграют главные роли в фильме «28 лет спустя». В режиссерское кресло вернулся Бойл, в сценарное — Гарленд.