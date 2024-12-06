Премьера «Мамонтов» собрала в «Кибердоме» актеров, комиков и олимпийскую чемпионку

5 декабря в московском пространстве «Кибердом» прошел премьерный показ «Мамонтов» ― нового комедийного сериала для всей семьи от Okko. В онлайн-кинотеатре сериал появится 9 декабря.
Мамонтами телефонные мошенники называют своих жертв. Как раз об одной из них ― простодушном пенсионере Николае Николаевиче ― рассказывает шоу. Мужчина переводит преступникам все деньги от продажи квартиры и, чтобы самостоятельно вернуть их, окунается в мир даркнета и кибермошенничества. Если полиция бессильна, «мамонт» намерен сам поставить мошенников на грань вымирания.
Актеры сериала Юрий Стоянов, Лиза Ищенко, Лев Малишава и Наталья Павленкова присутствовали на премьерном показе вместе с творческой командой проекта ― генпродюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Михаилом Чистовым, сценаристами Яной Прокопенко и Ольгой Вольпиной.
Они представили первые серии гостям показа ― представителям киноиндустрии, знаменитостям, своим близким и друзьям. «Мамонтов» оценили олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, актеры Игорь Чехов и Антон Кузнецов, актрисы Мила Ершова и Карина Каргаманян, комики Алексей Сапрыкин и Аля Кокушкина.
Пилотный эпизод сериала снял еще в 2023 году Иван Соснин. Тогда проект победил в номинациях «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» и «Выбор прессы» на фестивале сериалов «Пилот».