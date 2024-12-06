Премьера «Мамонтов» собрала в «Кибердоме» актеров, комиков и олимпийскую чемпионку

Мамонтами телефонные мошенники называют своих жертв. Как раз об одной из них ― простодушном пенсионере Николае Николаевиче ― рассказывает шоу. Мужчина переводит преступникам все деньги от продажи квартиры и, чтобы самостоятельно вернуть их, окунается в мир даркнета и кибермошенничества. Если полиция бессильна, «мамонт» намерен сам поставить мошенников на грань вымирания.