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Financial Times раскритиковали за «извинение» перед биткоинерами

Сегодня в 14:01
Фото: Financial Times

FT Alphaville — сервис новостей и комментариев Financial Times — подвергся критике в соцсети X после того, как опубликовал язвительное «извинение» перед биткоинерами. 5 декабря цена криптовалюты превысила 100 тыс. долларов.

«Извините, если в течение последних 14 лет, основываясь на наших материалах, вы решили не покупать что‑то, цена чего затем выросла. Приятно, когда цена вашей валюты растет», — написал редактор Alphaville Брайс Элдер. Материал он сопроводил мемом с рыдающим вояком под ухмыляющейся маской.

«И извините, если вы восприняли наш криптоцинизм как поддержку традиционных финансов, потому что их мы тоже ненавидим», — добавил он.

При этом журналист отметил, что биткоин — это «игра с отрицательной суммой», которая «хронически неэффективна» как средство обмена и «скомпрометирована» как средство хранения стоимости.

Он назвали цену биткоина «произвольным индикатором хайпа, не связанным с какой‑либо полезностью». В FT Alphaville подчеркнули, что продолжают «стоять за каждой из своих публикаций».

Криптосообщество не встретило их «извинения» с энтузиазмом. Один из пользователей X назвал их текст «коуп-извинением» (от cope — «справляться»), а другой — «фальшивыми извинениями».

«Представьте, быть настолько неправым и при этом не обладать даже каплей скромности», — добавил еще один пользователь.

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