Dragon Age: The Veilguard стала игрой года по версии Time

Журнал Time опубликовал список 10 лучших игр 2024 года. На первом месте оказалась Dragon Age: The Veilguard ― action/RPG от студии BioWare. Журналисты похвалили тайтл за продвинутую и инклюзивную систему создания персонажей, а также ощущение масштабного приключения.
Второе место занял платформер Astro Bot, который раскрывает все возможности контроллера PS5 и содержит множество отсылок к культовым играм PlayStation. Замыкает тройку Final Fantasy VII Rebirth ― вторая часть запланированной трилогии ремейка культовой JRPG Final Fantasy VII (1997). Издание отметило огромный открытый мир, глубину проработки персонажей и веселые сражения.
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Dragon Age: The Veilguard
2. Astro Bot
3. Final Fantasy VII Rebirth
4. Silent Hill 2
5. Neva
6. Alan Wake 2: Night Springs и Alan Wake 2: The Lake House
7. Black Myth: Wukong
8. Star Wars Outlaws
9. Lego Horizon Adventures
10. Helldivers 2
Time отметил, что 2024 год был относительно спокойным для видеоигр, и среди новинок блокбастеров было не много. Выбор лучшего в этом году был скорее не поиском идеальных видеоигр, а поиском полезного опыта, даже среди неудач.