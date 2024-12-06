Исландия разрешила охоту на китов до 2029 года

Исландия продлила разрешение на охоту на китов на следующие пять лет. В течение каждого китобойного сезона, который длится с июня по сентябрь, можно добыть 209 финвалов и 217 малых полосатиков. Об этом сообщила Би-би-си.

Защитники прав животных и экологические группы осудили шаг уходящего консервативного правительства Исландии. В официальном уведомлении о выдаче разрешений говорится, что лицензии обеспечивают «некоторую предсказуемость» для отрасли, а ограничения на количество китов, на которых можно охотиться, были установлены на основе рекомендаций.

Срок действия предыдущего разрешения истек в 2023 году. За прошлый сезон было убито 24 финвала. В том же году китобойный промысел в Исландии был приостановлен на два месяца после правительственного расследования. Оно показало, что используемые методы не соответствуют законам о защите животных.

Мониторинг государственного ветеринарного агентства обнаружил, что взрывоопасные гарпуны причиняли китам длительные мучения. Единственное действующее китобойное судно Исландии «Хвалур» было вынуждено ежегодно продлевать лицензию.

Ассоциация охраны окружающей среды Исландии заявила, что выдача разрешений «нарушает интересы защиты природы и животных».

«Немногочисленные богатые китобои страны продолжают оказывать свое влияние даже в предсмертные часы этого временного правительства. Оно приняло крайне противоречивое и поспешное решение», — заявила Шэрон Ливермор, директор программ Международного фонда защиты животных по сохранению морской среды.