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Книги подорожают на 7–10% в следующем году

Сегодня в 10:50
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

С начала 2025 года цены на печатные книги вырастут еще на 7–10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на книжном рынке.

В издательстве «Эксмо» увеличат цены в среднем на 7%. Сейчас средняя цена книги составляет примерно 460 рублей, то есть в 2025-м она будет составлять около 492 рублей. В «Азбуке-Аттикус» собираются повысить цены на 5–10%.

Подорожание вызвано повышением стоимости полиграфических услуг. В ноябре они выросли год к году на 20%, а отечественная офсетная бумага выросла в цене на 12%. Дороже более чем на 20% стали и логистические услуги ― хранение и транспортировка, Маркетплейсы объявили о росте комиссий на 4–7%.

При этом полиграфия в России загружена на 100% и спада заказов не ожидается, отметил гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев.

Издательства тоже не ожидают сокращения продаж из‑за будущих повышений цен. «Но мы видим, что спрос на книги не растет и книжная розница испытывает сложности», — сказала гендиректор «Азбуки-Аттикус» Татьяна Горская.

Рост цен на книги продолжается уже два года. Сперва он был вызван санкциями ЕС, которые привели к дефициту бумаги и красок, а также полиграфических мощностей. К августу прошлого года крупнейшие российские издательства почти полностью перешли на отечественную бумагу.

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