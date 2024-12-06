ABC работает над спин-оффом сериала «Новичок»

Новый спин-офф сериала «Новичок» находится в разработке на канале ABC, сообщает Variety.
Над пока безымянным проектом поработает создатель оригинального сериала Алекси Хоули. Согласно официальному описанию, действие шоу разворачивается в штате Вашингтон, а в центре сюжета — «полицейский, который вступает в новую фазу жизни в своем втором акте».
Продюсированием проекта займутся Liongate Television и 20th Television. Хоули также выступит сценаристом и исполнительным продюсером вместе с исполнителем главной роли в «Новичке» Натаном Филлионом.
Если новое шоу будет запущено, оно станет вторым спин-оффом сериала. В 2022 году ABC уже выпускал проект «Новичок: Федералы».
Седьмой сезон «Новичка» стартует в январе. Премьера 6-го сезона собрала 11,9 млн зрителей на всех платформах, что стало лучшим показателем сериала с 2018 года. Помимо Филлиона, в актерский состав сериала входят Мекия Кокс, Алисса Диаз, Ричард Т. Джонс, Мелисса О’Нил, Эрик Уинтер, Дженна Дьюан, Шон Эшмор, Тру Валентино и Лисет Чавес.