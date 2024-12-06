В Москве отказались от новогодних фейерверков

В Москве в этом году не планируют запускать новогодние фейерверки. Об этом РИА «Новости» сообщил мэр города Сергей Собянин.

В 2022 и 2023 годах Новый год в столице также встречали без салютов. В честь Дня Победы в этом году фейерверк в городе запустили, но на День города не стали.