В Москве отказались от новогодних фейерверков

В Москве в этом году не планируют запускать новогодние фейерверки. Об этом РИА «Новости» сообщил мэр города Сергей Собянин.
В 2022 и 2023 годах Новый год в столице также встречали без салютов. В честь Дня Победы в этом году фейерверк в городе запустили, но на День города не стали.
В 2022 году в Москве проводилось голосование о судьбе новогодних праздников. Более 80% его участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 52% предложили отказаться от массовых уличных концертов, говорил Собянин.
В этом году новогодний салют решили отменить и еще в нескольких регионах, включая приграничные Курскую и Брянскую области, Удмуртию, Пермский край и Саратовскую область.