Второй писатель обвинил создателей фильма «Не смотрите наверх» в нарушении авторских прав

Второй автор подал в суд на Netflix за нарушение авторских прав в связи с фильмом Адама Маккея «Не смотрите наверх», пишет Variety.

Даррен Хантер из Харлисвилла, штат Пенсильвания, утверждает, что создатели картины украли сюжет, характеры и тематические элементы из его романа «Прогноз на миллион дней», который он самостоятельно опубликовал в 2015 году.

Год назад Уильям Коллиер из Лафайетт-Париш, штат Лас, подал аналогичную жалобу, заявив, что фильм был основан на его романе «Комета Стэнли», опубликованном в 2012 году. В прошлом месяце федеральный судья отклонил этот иск, решив, что любое сходство было слишком общим, чтобы гарантировать защиту авторских прав.

В новом иске адвокат Ларри Клейман требует возмещения ущерба на сумму более 3 млрд долларов. В своем заявлении Клейман обвинил Маккея и его соратников в «обмане и жадности», что, по его словам, «является печальным свидетельством нынешнего состояния некоторых людей в Голливуде».

Иск был подан в суд Орландо, штат Флорида. В иске перечисляются предполагаемые сходства между «Прогнозом на миллион» и «Не смотри вверх», в том числе молодые и решительные женщины в качестве протагонистов, которые должны предупредить мир о надвигающейся катастрофе.

«Темы апокалиптической политической сатиры, мрачной комедии и проблемы мобилизации коллективных действий перед лицом надвигающейся опасности являются центральными в обоих произведениях», — говорится в иске.