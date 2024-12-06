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Съемки сериала по «Гарри Поттеру» начнутся этим летом

Сегодня в 09:09
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. Discovery объявила, что съемки предстоящего сериала «Гарри Поттер» начнутся этим летом в Ливсдене, где ранее снимались фильмы, пишет Variety.

Шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод рассказали, что на главные роли в сериале прослушивались 32 тыс. детей, и что сейчас команда кастинга просматривает от 500 до 1000 записей в день. Майлод подтвердил, что они еще не сделали окончательного выбора в отношении актерского состава, но отметил, что следующим шагом будет «воркшоп с некоторыми из отобранных кандидатов» в январе.

Гардинер и Майлод также сказали, что будут придерживаться канонического возраста персонажей: Северусу Снейпу будет за 30, а Джеймс и Лили Поттер будут моложе, поскольку на момент смерти им был всего 21 год. По словам Майлода, для взрослых персонажей он хочет продолжить традицию «блестящих театральных актеров из Великобритании», а молодые актеры будут новичками.

Гардинер сказала, что ей не терпится «по-настоящему углубиться в характеры персонажей» и больше узнать о Хогвартсе, в том числе о жизни его сотрудников. Майлод согласился, что их намерение — не «перечеркивать то, что было так блестяще сделано» в фильмах, а развить это.

Что касается декораций, Майлод отметил, что они не хотят «портить» Большой зал, но он с нетерпением ждет возможности расширить архитектуру Хогвартса и показать, как она могла измениться со временем.

Сериал «Гарри Поттер» был официально заказан на студии Max в апреле 2023 года. В нем будет задействован совершенно новый актерский состав из популярных фильмов. В сентябре сериал открыл кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы и заявил, что «стремится к инклюзивному и разнообразному составу».

В прошлом месяце Variety сообщил, что Марк Райлэнс возглавляет список претендентов на роль любимого директора Хогвартса Дамблдора. Позже в СМИ появилась информация, что HBO рассматривает Паапу Эссьеду («Банды Лондона», «Род мужской») на роль Северуса Снейпа.

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