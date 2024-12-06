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Конор МакГрегор выплатит дополнительные 1,5 миллиона евро по делу об изнасиловании

Сегодня в 08:56
Фото: David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images

Суд обязал бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора выплатить 1,5 млн евро по делу об изнасиловании женщины в Дублине, пишет The Guardian.

Ранее ирландца уже обязали выплатить 250 тыс. евро. Присяжные признали его виновным в нападении на Никиту Хэнд в дублинском отеле после рождественской вечеринки в 2018 году.

Судья также постановил, что Хэнд не должна нести ответственность за расходы, понесенные соответчиком МакГрегора Джеймсом Лоуренсом, который, по мнению присяжных, не нападал на дублинского парикмахера.

Он был давним другом МакГрегора, но они подали совместную защиту и поэтому действовали совместно друг с другом, сказал судья.

Если бы он решил иначе, Хэнд могла бы понести ответственность за судебные издержки в размере около 400 тыс. евро, что сделало бы ее победу в прошлом месяце равнозначной поражению.

«Совершенно неуместно присуждать мистеру Лоуренсу какую‑либо часть его расходов, даже несмотря на то, что он преуспел в защите против мисс Хэнд», — постановил судья Александр Оуэнс.

Ее адвокаты утверждали, что Лоуренс выдумал историю о том, что занимался с ней сексом по обоюдному согласию, чтобы выставить ее «шлюхой».

По информации суда, она получила синяки средней и тяжелой степени и до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства, сопровождающегося ночными кошмарами, паническими атаками и беспокойством.

Судья отметил, что еще не решил, что будет делать с сообщениями МакГрегора в соцсетях после суда, в которых он жаловался, что его судили в «суде кенгуру». Оуэнс сказал, что может возбудить дело о неуважении к суду.

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