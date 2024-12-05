Джейми Фокс появился в трейлере стендап-шоу, которое выйдет на Netflix

Американский актер Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный», появился в трейлере стендап-шоу «Джейми Фокс: То, что случилось, было…». Оно выйдет 10 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Спешл станет первым творческим проектом Фокса после его госпитализации в апреле 2023 года. Артист в течение долгих месяцев не появлялся на публике. Слухи утверждали, что он смертельно болен, парализован и ослеп.

Фокс так и не рассказал, что именно с ним произошло. Он лишь отметил , что «действительно попал в ад и вернулся обратно». Большей информацией о случившемся актер поделится в ходе стендап-выступления.

В преддверии релиза шоу Фокс в инстаграме* поблагодарил близких за поддержку в трудные времена. «Когда мечтаешь о том, кем ты будешь, ты не мечтаешь о трагедии… Ты мечтаешь о свете, камере, моторе… Но когда трагедия происходит, тебе действительно нужна семья, за которую ты будешь держаться», — написал он.