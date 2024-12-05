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Джейми Фокс появился в трейлере стендап-шоу, которое выйдет на Netflix

Сегодня в 02:40
Кадр: Netflix/YouTube

Американский актер Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный», появился в трейлере стендап-шоу «Джейми Фокс: То, что случилось, было…». Оно выйдет 10 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Спешл станет первым творческим проектом Фокса после его госпитализации в апреле 2023 года. Артист в течение долгих месяцев не появлялся на публике. Слухи утверждали, что он смертельно болен, парализован и ослеп.

Фокс так и не рассказал, что именно с ним произошло. Он лишь отметил, что «действительно попал в ад и вернулся обратно». Большей информацией о случившемся актер поделится в ходе стендап-выступления.

В преддверии релиза шоу Фокс в инстаграме* поблагодарил близких за поддержку в трудные времена. «Когда мечтаешь о том, кем ты будешь, ты не мечтаешь о трагедии… Ты мечтаешь о свете, камере, моторе… Но когда трагедия происходит, тебе действительно нужна семья, за которую ты будешь держаться», — написал он.

Актер пообещал рассказать в выступлении свою историю и отдать дань людям, которые помогли ему продолжить жить и мечтать. Стендап он назвал «свидетельскими показаниями». Съемки его Фокс сравнил с походом в церковь.

«Мы смеялись… мы проронили несколько слез… и, наконец, но не в последнюю очередь мы праздновали жизнь и вторые шансы», — поделился он.

На Netflix выйдет не только стендап-шоу Фокса, но и новый фильм с его участием — «Снова в деле». В нем также снялась Кэмерон Диас. Картина появится на стриминговой платформе 17 января.

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