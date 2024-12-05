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Перезапуск ситкома «Клиника» — официально в разработке у телеканала ABC

Сегодня в 01:46
Кадр: ABC Studios

Телеканал ABC официально занялся разработкой перезапуска «Клиники» — культового ситкома, выходившего в течение девяти сезонов и ставшего одной из лучших телекомедий в истории. Об этом сообщил Deadline.

В проекту присоединится создатель оригинального шоу Билл Лоуренс. Чтобы у сериала появилось продолжение, авторам ребута необходимо было подписать соглашение с Warner Bros TV, с которой Лоуренс работает эксклюзивно.

Недели переговоров завершились успешно, и Лоуренсу позволили перезапустить его знаменитый проект. Он это сделает для ABC, а также для компании 20th Television, принадлежащей корпорации Disney.

Лоуренс не будет шоураннером будущего сериала, но выступит одним из его продюсеров. К своим ролям вернутся Зак Брафы, Сара Чок, Дональд Фэйсон и Джон С. МакГинли. Участие Джуди Рейес в проекте пока находится под вопросом.

В октябре Лоуренс уже рассказывал, что «значительная часть творческой команды, работающей за камерой, и большая часть тех, кто перед камерой» вернутся к работе над новыми эпизодами. «Все очень увлечены и взволнованы», — отмечал он.

Тогда же создатель «Клиники» делился, что представляет себе ребут в виде одновременно продолжения истории старых персонажей и перезагрузки формата с новыми героями — свежим поколением стажеров.

«Мы много говорили, и я думаю, единственная реальная причина сделать ребут — это комбинация», — подчеркнул Лоуренс. По его мнению, важная часть проекта — показывать мир медицины глазами молодых людей-идеалистов, нашедших свое призвание.

«Клиника» — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. Он выходил на экраны с 2001 по 2010 год.

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