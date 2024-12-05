Телеканал ABC официально занялся разработкой перезапуска «Клиники» — культового ситкома, выходившего в течение девяти сезонов и ставшего одной из лучших телекомедий в истории. Об этом сообщил Deadline.
В проекту присоединится создатель оригинального шоу Билл Лоуренс. Чтобы у сериала появилось продолжение, авторам ребута необходимо было подписать соглашение с Warner Bros TV, с которой Лоуренс работает эксклюзивно.
Недели переговоров завершились успешно, и Лоуренсу позволили перезапустить его знаменитый проект. Он это сделает для ABC, а также для компании 20th Television, принадлежащей корпорации Disney.
Лоуренс не будет шоураннером будущего сериала, но выступит одним из его продюсеров. К своим ролям вернутся Зак Брафы, Сара Чок, Дональд Фэйсон и Джон С. МакГинли. Участие Джуди Рейес в проекте пока находится под вопросом.
В октябре Лоуренс уже рассказывал, что «значительная часть творческой команды, работающей за камерой, и большая часть тех, кто перед камерой» вернутся к работе над новыми эпизодами. «Все очень увлечены и взволнованы», — отмечал он.
Тогда же создатель «Клиники» делился, что представляет себе ребут в виде одновременно продолжения истории старых персонажей и перезагрузки формата с новыми героями — свежим поколением стажеров.
«Мы много говорили, и я думаю, единственная реальная причина сделать ребут — это комбинация», — подчеркнул Лоуренс. По его мнению, важная часть проекта — показывать мир медицины глазами молодых людей-идеалистов, нашедших свое призвание.
«Клиника» — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. Он выходил на экраны с 2001 по 2010 год.