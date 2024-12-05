Телеканал ABC официально занялся разработкой перезапуска «Клиники» — культового ситкома, выходившего в течение девяти сезонов и ставшего одной из лучших телекомедий в истории. Об этом сообщил Deadline.

В проекту присоединится создатель оригинального шоу Билл Лоуренс. Чтобы у сериала появилось продолжение, авторам ребута необходимо было подписать соглашение с Warner Bros TV, с которой Лоуренс работает эксклюзивно.

Недели переговоров завершились успешно, и Лоуренсу позволили перезапустить его знаменитый проект. Он это сделает для ABC, а также для компании 20th Television, принадлежащей корпорации Disney.

Лоуренс не будет шоураннером будущего сериала, но выступит одним из его продюсеров. К своим ролям вернутся Зак Брафы, Сара Чок, Дональд Фэйсон и Джон С. МакГинли. Участие Джуди Рейес в проекте пока находится под вопросом.