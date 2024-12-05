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Билли Айлиш назвала «Коня БоДжека» «величайшим шоу всех времен»

Сегодня в 00:51
Фото: billieeilish

Американская певица Билли Айлиш призналась, что считает мультсериал «Конь БоДжек» «величайшим шоу всех времен». Об этом она сказала в интервью журналу Complex.

Артистка поделилась, что недавно пересмотрела «Коня БоДжека» во второй раз и теперь постоянно думает о нем. «Он такой гениальный. Сценарий такой умный, чертовски мрачный и глубокий», — подчеркнула Билли.

Певица отметила, что каждый раз после просмотра шоу думает о том, когда сможет насладиться им снова. Ранее Айлиш нарядилась в персонажа из мультсериала «Конь БоДжек» на Хэллоуин: она предстала в образе Тодда Чавеза.

В интервью Билли рассказала о своей жизни в последнее время. Она поделилась, что не только смотрит «Коня БоДжека», но и много времени проводит с друзьями. Некоторых из них она взяла с собой в гастрольный тур.

«Мы просто ходили в парки, катались на велосипедах, играли во фрисби, играли в пиклбол. Позже мы пойдем во двор и поиграем немного в баскетбол. Мы просто пытаемся делать что‑нибудь веселое. Человеческое», — сказала Айлиш.

Певица добавила, что «вернулась в мир вязания». Прямо во время интервью она вытащила из кармана спицы и пряжу. Также Айлиш слушает музыку во время путешествий на автобусе.

В последнее время в плейлисте артистки — Том Оделл, Суфьян Стивенс, Патрик Уолсон и Митски. «Это вайб, который у меня был в последнее время. Эмо-вайб», — отметила певица.

Полгода назад Билли Айлиш выпустила новый альбом «Hit Me Hard And Soft». Она призналась, что это самый личный ее релиз из всех предыдущий, во время работы над которым она наконец получала удовольствие от записи песен.

«Мне он очень нравится. Отклик был лучше, чем я могла себе представить. Песни так хорошо приняты, и исполнять их — еще приятнее, чем я думала. Я так горжусь этой работой, названием, порядком песен, длиной альбома, музыкальными видео», — призналась певица, отметив, что обычно чувствует разочарование от своих релизов.

При этом процесс создания пластинки Билли назвала «ужасным» и «очень неприятным». Она рассказала, что в течение восьми или девяти месяцев ни у нее, ни у ее брата Финнеаса не было вдохновения. Они «были разных частотах друг с другом».

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