Джиллиан Андерсон оказывается бездомной в трейлере «Соленой тропы»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Соленая тропа», в котором снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Корона») и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «ОА»).
Актеры сыграли пару, которая после ухода на пенсию внезапно оказывается бездомной. Тогда супруги отправляются в путешествие: они решают преодолеть легендарный хайкинг-маршрут на юго-западном побережье Англии.
На протяжении более чем тысячи километров герои учатся справляться с погодой, жить в палатке под открытым небом, искать путь и выбираться целыми из встреч с дикими животными. Как у них это получается, можно будет увидеть в прокате с 25 апреля.
Картину сняла известный британский театральный режиссер Марианна Эллиотт. Сценарий написала Ребекка Ленкевич («Ида», «Колетт», «Ее правда», «Неповиновение») на основе одноименной книги Рэйнор Уинн.
Продюсерами проекта выступили Элизабет Карлсен, Стивен Вулли, Ллойд Левин и Беатрис Левин. Впервые «Соленую тропу» показали на кинофестивале в Торонто в сентябре.