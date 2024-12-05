Джиллиан Андерсон оказывается бездомной в трейлере «Соленой тропы»

Актеры сыграли пару, которая после ухода на пенсию внезапно оказывается бездомной. Тогда супруги отправляются в путешествие: они решают преодолеть легендарный хайкинг-маршрут на юго-западном побережье Англии.

На протяжении более чем тысячи километров герои учатся справляться с погодой, жить в палатке под открытым небом, искать путь и выбираться целыми из встреч с дикими животными. Как у них это получается, можно будет увидеть в прокате с 25 апреля.