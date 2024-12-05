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Калифорния столкнется с цунами после землетрясения магнитудой 7 баллов

Сегодня в 23:06
Фото: Luca Florio/Unsplash

В Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Оно, как ожидают метеорологи, вызовет цунами — оно настигнет город Сан-Франциско уже в ближайшее время, сообщил NBC.

Землетрясение случилось в 10:45 по тихоокеанскому времени (21:45 по московскому). За ним последовал афтершок магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в Коббе. О пострадавших в результате стихии пока неизвестно.

Сообщается о прорывах водопроводных магистралей, разбитых окнах в зданиях и домах, слетевших с фундамента. Пожарные службы патрулируют зону происшествия и оценивают ситуацию.

В округе Гумбольдт без электричества остались 10 тыс. человек. Железнодорожное сообщение возобновилось вскоре после землетрясения, но поезда двигаются с задержками. Зоопарк Сан-Франциско эвакуировал посетителей и закрылся.

Глав Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети Гарольд Тобин сообщил, что землетрясение произошло примерно в 80 км от берега на пересечении трех тектонических плит.

«Это самое сейсмически активное место в Калифорнии в целом за последние десятилетия. Неудивительно, что произошло землетрясение такой силы», — отметил он. По словам специалиста, это было самое сильное землетрясение в регионе с 90-х годов.

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