Калифорния столкнется с цунами после землетрясения магнитудой 7 баллов

В Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Оно, как ожидают метеорологи, вызовет цунами — оно настигнет город Сан-Франциско уже в ближайшее время, сообщил NBC.

Землетрясение случилось в 10:45 по тихоокеанскому времени (21:45 по московскому). За ним последовал афтершок магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в Коббе. О пострадавших в результате стихии пока неизвестно.