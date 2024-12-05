Сэм Рокуэлл сыграет в комедии «ДНК». Ее поставит Йорма Такконе

Американский актер и режиссер Йорма Такконе, известный по работе над шоу Saturday Night Live, снимет комедию «ДНК». Главные роли в ней исполнят Бен Шварц («Парки и зоны отдыха», «Вечеринка») и Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Власть»). Об этом сообщил Deadline.