Нкути Гатва и Никола Коклан встречают динозавров в трейлере рождественского выпуска «Доктора Кто»

Disney+ показал трейлер рождественского выпуска «Доктора Кто» с Нкути Гатва и звездой «Бриджертонов» Николой Коклан.
В эпизоде под названием «Joy to the World» новая героиня Джой (Коклан), поселяется в лондонский отель на время праздников. Однако она случайно «открывает потайную дверь в отель Времени. Там она встречает опасность, динозавров и Доктора», — говорится в синопсисе эпизода.
«По всей Земле разворачивается смертоносный план, как раз к Рождеству. Что происходит в гостиничном номере Джой? Старый враг Доктора затаился, и вся судьба человечества висит на волоске. Сможет ли Доктор спасти Рождество, причем везде и сразу?», — гласит анонс.
Помимо Гатвы и Коклан, в спецвыпуске, премьера которого состоится 25 декабря, сыграют Стеф де Уолли, Джонатан Арис, Джоэл Фрай, Питер Бенедикт, Джулия Уотсон и Нив Мари Смит.
О том, что Коклан присоединится к вселенной «Доктора Кто», давно ходили слухи, которые Дэвис подтвердил перед рождественским спецвыпуском прошлого года. Она также снялась вместе с Гатвой в прошлогоднем «Барби».
Сценаристом и исполнительным продюсером «Joy to the World» выступил главный сценарист «Доктора Кто» Стивен Моффат, а режиссером — Алекс Санджив Пиллай («Ривердэйл», «Бриджертоны»). Шоураннером стал Рассел Т. Дэвис.