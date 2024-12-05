Нкути Гатва и Никола Коклан встречают динозавров в трейлере рождественского выпуска «Доктора Кто»

В эпизоде под названием «Joy to the World» новая героиня Джой (Коклан), поселяется в лондонский отель на время праздников. Однако она случайно «открывает потайную дверь в отель Времени. Там она встречает опасность, динозавров и Доктора», — говорится в синопсисе эпизода.