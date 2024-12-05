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Пол Уолтер Хаузер поставил фильму со своим участием 3,5 из 5 в Letterboxd

Сегодня в 21:25
Фото: CPTC

Актер Пол Уолтер Хаузер поставил собственному фильму оценку 3,5 из 5 в приложении Letterboxd. Об этом написал один из пользователей соцсети X.

«Пол Уолтер Хаузер поставил „Делу Ричарда Джуэлла“ 3,5 балла на Letterboxd, фильму, в котором он буквально играет главную роль. Это одна из самых смешных вещей, с которыми я сталкивался в этом приложении», — гласит сообщение.

Хаузер ответил: «Если я считаю, что „Побег из Шоушенка“ и „Список Шиндлера“ — это 5/5, а „Дело Ричарда Джуэлла“ — не идеальный фильм или безупречная классика, то что плохого в том, чтобы дать честную оценку? Это хороший фильм, который определенно стоит посмотреть. 3,5 балла из 5 — это не придирка. Это реальность».

В криминальном триллере 2019 года, снятом Клинтом Иствудом, Хаузер сыграл Ричарда Джуэлла, человека, который нашел бомбу во время летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте и предупредил власти об эвакуации, а позже был ошибочно обвинен в том, что сам заложил взрывчатку.

«Я люблю этот фильм, и у меня с ним связано столько приятных воспоминаний. [Сэм] Рокуэлл был для меня как дядя. [Джон] Хэмм был мне как старший брат. Я встретил свою жену во время съемок в Атлантическом океане. Себастьян Стэн позволил мне остаться в его квартире бесплатно. Это было блестящее время в моей жизни. И фильм хороший», — продолжил актер.

«Ричард Джуэлл» — не единственный фильм Хаузера, который он честно оценил на Letterboxd. Он поставил 2,5 звезды фильму 2024 года «Подстрекатели», в котором у него небольшая роль. «Головоломке-2» актер дал 4 звезды, «Ориону и тьме» — 3,5, «Старым отцам» Билла Берра — 3, а «Круэлле» — 4,5.

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