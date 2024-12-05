Элизабет Олсен снимется с Джулией Робертс в фильме «Паникуй осторожно»

Американская актриса Элизабет Олсен, известная по сериалам «ВандаВижен» и «Любовь и смерть», снимется в фильме «Паникуй осторожно» («Panic Carefully») вместе с Джулией Робертс («Красотка», «Ешь, молись, люби»). Об этом сообщил Deadline.
Картина, согласно описанию, будет параноидальным триллером в духе «Молчания ягнят» и сериала «Мистер Робот». Ее сюжет пока держится в секрете. Фильм выпустит Warner Bros. Режиссером и сценаристом станет Сэм Эсмейл («Оставь мир позади», «Комета»).
Он же выступит продюсером проекта наряду с Чадом Гамильтоном из Email Corp., Скоттом Стубером, Робертс, Марисой Йерес Гилл и Лизой Гиллан. Над лентой также будут работать Кевин МакКормик и Кристал Ли из Warner Bros.
Съемки начнутся в Англии в январе. Как долго они продлятся и когда «Паникуй осторожно» выйдет на экраны, еще неизвестно.