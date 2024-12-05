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Колин Ферт расследует смерть дочери в трейлере «Локерби: Поиск правды»

Сегодня в 20:19
Фото: Peacock/YouTube

Стриминг Peacock представил трейлер драматического сериала «Локерби: Поиск правды» с Колином Фертом. Премьера состоится 2 января.

Пятисерийный мини-сериал рассказывает правдивую историю кампании Свайра по установлению обстоятельств взрыва рейса 103 авиакомпании Pan Am в декабре 1988 года. В результате трагедии погибли 270 человек, включая его дочь и 11 жителей шотландского городка Локерби.

Кэтрин МакКормак («Медленные лошади») сыграет в сериале жену Свайра. На фоне международных конфликтов и заговоров герой предпринимает неоднозначную попытку восстановить справедливость, которая приводит его к встрече с полковником Муаммаром Каддафи (Набиль Аль-Рай) и на суд над гражданином Ливии Абдельбасетом аль-Меграхи (Ардалан Эсмаили), осужденным по 270 пунктам обвинения в убийстве.

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