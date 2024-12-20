«Яндекс Недвижимость» открыла фотовыставку про архитектуру новостроек в HSE Art Gallery

«Создание полноценного художественного образа в архитектурной фотографии невозможно без диалога с готовым, завершенным творческим высказыванием — с самой архитектурой. Это не значит, что роль художника становится не такой самостоятельной. Он строит отношения с архитектурой, направляет художественное увеличительное стекло на те вещи, которые нуждаются в диалоге и развитии. Наш выставочный проект является примером такого диалога».

Владислав Ефимов Фотограф, куратор выставки, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ