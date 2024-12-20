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«Яндекс Недвижимость» открыла фотовыставку про архитектуру новостроек в HSE Art Gallery

Сегодня в 10:30
Фото: пресс-материалы

19 декабря начала работу фотовыставка «Идеальные формы и живая реальность», вдохновленная архитектурой новостроек. Об этом «Афише Daily» рассказал ее организатор — сервис «Яндекс Недвижимость».

На выставке представлены работы современных художников, которые осмыслили роль современной жилой архитектуры и ее эстетику. Они, как говорят создатели проекта, «отразили то незаметное, фоновое, но прекрасное, что нас окружает».

Собрать в одном проекте золотой состав художников, работающих в жанре архитектурной фотографии, помогла галерея современного искусства Pennlab Gallery, выступившая соорганизатором проекта. Организацией выставки и параллельной программы занималась Школа дизайна НИУ ВШЭ.

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Юрий Пальмин создал серию графичных работ, представив город лоскутным одеялом экономической, архитектурной и политической истории. Оля Пегова искала гармонию в пространствах жилых кварталов и окружающего их ландшафта.

Анастасия Литвинова наблюдала за отражениями в окнах домов. Владислав Ефимов тренировался вырабатывать «рефлекс радости». Елена Каратун через фотографию показала, что точка зрения может иметь гравитационные несоответствия, и предложила взглянуть на жилую застройку через анаглифные стереоочки.

Алексей Корси исследовал мистическую красоту технологических пространств. А Анастасия Цайдер сконцентрировалась в своих работах на подземных ландшафтах, изучая функциональные пространства на нижних уровнях многоэтажек.

«Создание полноценного художественного образа в архитектурной фотографии невозможно без диалога с готовым, завершенным творческим высказыванием — с самой архитектурой. Это не значит, что роль художника становится не такой самостоятельной. Он строит отношения с архитектурой, направляет художественное увеличительное стекло на те вещи, которые нуждаются в диалоге и развитии. Наш выставочный проект является примером такого диалога».
Владислав Ефимов
Фотограф, куратор выставки, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

Экспозицию организовали в галерее HSE Art Gallery на Малой Пионерской,12, под кураторством Ефимова. Объектами съемки выступили жилые кварталы девелоперов MR Group, «Самолет», ЛСР, ФСК и Sminex.

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Выставка будет работать вплоть до 2 февраля. Вход на нее бесплатный. В январе в пространстве выставки пройдут лекции и дискуссии с участием экспертов в фотографии, архитектуре, дизайне и урбанистике. Их организовали вместе с коллекционным журналом Art (НИУ ВШЭ), посвященным искусству и дизайну. В программу также включили мастер-классы для детей.

Одна из лекций будет доступна онлайн. 15 января историк архитектуры Ксения Малич расскажет о том, как разные грани городов попадают в объектив профессиональных путешественников. Другие мероприятия, в том числе лекция про то, как современники ругали архитектуру в разные исторические эпохи, от главреда «Архитектурных излишеств» Павла Гнилорыбова, пройдут офлайн.

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