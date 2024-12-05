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Сооснователь Village People заявил, что песня «Y.M.C.A.» не имеет отношения к гомосексуальности

Сегодня в 19:26
Фото: Bonnie Britain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Культовая песня Village People «Y.M.C.A.», которую уже долгое время считают одним из главных гимнов ЛГБТ*-сообщества, изначально не имеет никакого отношения к гомосексуальности. Об этом заявил сооснователь коллектива и автор текста песни Виктор Уиллис в своем фейсбуке**.

По его словам, тем, кто говорит об обратном, следует «вынуть свои головы из канавы». Всем СМИ, которые будут связывать трек с ЛГБТ, музыкант пригрозил судом.

«С января 2025 года моя жена начнет судиться с каждой новостной организацией, которая ложно называет „Y.M.C.A.“ гимном геев. Такое представление основано исключительно на тексте песни, намекающем на деятельность, к которой она не призывает», — написал Уиллис.

«Y.M.C.A.» появилась на третьем альбоме Village People «Cruisin’». Она стала международным хитом, попав на первое место в 17 странах после выхода в октябре 1978 года. Композиция стала частым саундтреком на спортивных событиях, свадебных приемах и студенческих дискотеках. В 2020 году ее внесли в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки конгресса США как «культурно, исторически или эстетически значимую» и включили в Зал славы «Грэмми».

В том же году Дональд Трамп начал выключать песню на митингах и с тех пор делает это регулярно, часто танцуя под нее и другой хит Village People «Macho Man». В то время как большинство музыкантов с ужасом отреагировали на использование Трампом их песен, Уиллис говорит, что «Y.M.C.A.» от этого только «сильно выиграла».

«Финансовая выгода была огромной… По оценкам, „Y.M.C.A.“ заработала несколько млн долларов после того, как избранный президент продолжил использовать песню. Поэтому я рад, что разрешил ему продолжать использовать „Y.M.C.A.“. И я благодарю его за то, что он решил включать мою песню», — поделился он.

Ранее считалось, что текст песни «Y.M.C.A.» советует молодым людям, недавно приехавшим в большой город, отправиться в одноименное мужское общежитие и тренажерный зал, где они могут найти единомышленников в общих душевых.

Однако Уиллис отметил, что строчка «You can hang out with all the boys» — это «просто афроамериканский сленг 1970-х годов, обозначающий темнокожих парней, собирающихся вместе для занятий спортом, азартными играми или чем‑то еще». «В этом нет ничего гомосексуального», — подчеркнул он.

В конце Уиллис все же добавил: «Я не против, что геи считают „Y.M.C.A.“ своим гимном».

При этом, как отмечает The Guardian, связь Village People и гомосексуального сообщества 70-х неоспорима. Название коллектива происходит от Гринвич-Виллидж, самого известного гей-района Нью-Йорка того времени. В 1977 году французский автор диско-песен Жак Морали записал альбом «Village People», в котором Уиллис был вокалистом.

Когда альбом стал хитом, Морали, умерший от СПИДа в 1991 году, собрал группу в нью-йоркских гей-клубах по объявлению, которое гласило: «Требуются мачо: должны танцевать и иметь усы». Он наряжал их в фантазийные мужские гей-архетипы, включая ковбоя, человека в коже, копа, коренного американца и строителя.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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