Сооснователь Village People заявил, что песня «Y.M.C.A.» не имеет отношения к гомосексуальности

Культовая песня Village People «Y.M.C.A.», которую уже долгое время считают одним из главных гимнов ЛГБТ*-сообщества, изначально не имеет никакого отношения к гомосексуальности. Об этом заявил сооснователь коллектива и автор текста песни Виктор Уиллис в своем фейсбуке**.

По его словам, тем, кто говорит об обратном, следует «вынуть свои головы из канавы». Всем СМИ, которые будут связывать трек с ЛГБТ, музыкант пригрозил судом.

«С января 2025 года моя жена начнет судиться с каждой новостной организацией, которая ложно называет „Y.M.C.A.“ гимном геев. Такое представление основано исключительно на тексте песни, намекающем на деятельность, к которой она не призывает», — написал Уиллис.

«Y.M.C.A.» появилась на третьем альбоме Village People «Cruisin’». Она стала международным хитом, попав на первое место в 17 странах после выхода в октябре 1978 года. Композиция стала частым саундтреком на спортивных событиях, свадебных приемах и студенческих дискотеках. В 2020 году ее внесли в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки конгресса США как «культурно, исторически или эстетически значимую» и включили в Зал славы «Грэмми».

В том же году Дональд Трамп начал выключать песню на митингах и с тех пор делает это регулярно, часто танцуя под нее и другой хит Village People «Macho Man». В то время как большинство музыкантов с ужасом отреагировали на использование Трампом их песен, Уиллис говорит, что «Y.M.C.A.» от этого только «сильно выиграла».