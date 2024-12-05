Папа римский отныне будет перемещаться на электрокаре

Папа римский получил свой первый электрокар. Главе Католической церкви подарили Merсedes-Benz, адаптированный специально под его нужды. Об этом сообщил ТАСС.
Автомобиль понтифика впервые полностью работает на электричестве. Папа начнет использовать машину уже в ближайшее время, в частности для появления перед паломниками в ходе празднования Юбилейного года христианства.
Инженеры компании-производителя оснастили электрокар модели G580 четырьмя мотор-колесами. Они позволят автомобилю передвигаться в течение длительного времени на небольшой скорости.
Папа сможет разместиться в машине на вращающемся кресле. Оно, по задумке, облегчит понтифику общение с паломниками, когда те окружат «папамобиль».
Автомобиль должен отразить заботу папы римского об экологии и окружающей среде, о которой он упоминал в энциклике «Laudato si’» («Хвала тебе»). Кроме того, он будет внедрен в рамках плана Ватикана полностью перейти на электрокары.