Японец уже пять лет ночует у незнакомцев. С их помощью он не переставая путешествует

Житель Японии Шураф Исида пять лет назад решил уйти с работы и отправиться путешествовать. За эти годы он переночевал более чем в 500 разных домах — и ничего не платил за ночлег. Его историю рассказал портал Bol News.

Исида остается на ночь у незнакомцев, которые откликаются на его призыв о помощи. Чтобы найти жилье, мужчина стоит в оживленных общественных местах с табличкой «Пожалуйста, позвольте мне остаться сегодня на ночь!».

По словам японца, многие прохожие игнорируют его, но все же он почти никогда не остается без ночлега. Чаще всего его соглашаются приютить одинокие люди, которым не хватает общения.

Исида старается быть им полезным. Мужчина с радостью разговаривает с домовладельцами и выслушивает истории их жизни. «Каждый вечер создается ощущение, будто читаешь новый роман», — признается он.

Путешественника нередко критикуют в сети за то, что он полагается на доброту других людей, вместо того чтобы работать. Но Исида верит, что помогает людям, и одновременно осуществляет свои мечты о путешествиях.