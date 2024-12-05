«Золотой маской» будут награждать только спектакли. Все «частные номинации» отменили

Национальной театральной премией «Золотая маска» больше не будут награждать актеров и постановщиков ― только спектакли. Об этом говорится в новом положении премии.

Документ исключает все «частные номинации», в которых участвовали режиссеры, художники-постановщики, актеры и актрисы, художники по костюмам и по свету, дирижеры, композиторы и драматурги.

«Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра, в том числе авторов-создателей и исполнителей главных ролей двух премьерных составов. В наградном удостоверении лауреатов будут указаны наименование театра, спектакля, состав авторов-создателей и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов», ― сказано на сайте премии.

Для драматических театров будут две номинации, в которых отметят лучшие спектакли в большой и в малой форме. Для театров оперы и театров кукол останется по одной номинации. В конкурсе спектаклей балета категорий будет три: «Классический балет», «Современный балет» и «Современный танец».

Перестанут также проводить самостоятельный конкурс «Эксперимент» и вручать специальные премии жюри. При этом добавят новую внеконкурсную номинацию ― «Лучший спектакль для детей».

Одним из критерием оценки заявленных на премию работ теперь будет «воплощение в спектаклях традиционных духовно-нравственных ценностей».

Изменения коснулись и работы экспертных советов. В них теперь будут формироваться группы экспертов по видам и жанрам театра. А голосовать жюри смогут только за или против, варианта «воздержался» больше не будет.

Изменения начнут действовать с 32-го сезона фестиваля, который стартует 1 февраля 2025 года.

Премию «Золотая маска» учредил в 1993 году Союз театральных деятелей России (СТД). С 2005 по 2023 год организацией премии занималась АНО «Золотая маска» во главе с Марией Ревякиной. В феврале 2022 года она разместила у себя в фейсбуке* антивоенное обращение театральных деятелей. В августе того же года СТД перестал сотрудничать с Ревякиной и учредил новую премию с таким же названием. Президентом новой «Золотой маски» стал Владимир Машков, активно поддерживающий военную операцию.

В июле 2023-го «Коммерсант» сообщил, что руководство премии намерено отказаться от некоторых категорий, включая номинацию для драматургов. По мнению издания, отказ от награждения драматурга может быть «сигналом о том, что с новой драмой театрам лучше на всякий случай держаться настороже». Сразу несколько победителей этой номинации оказались под следствием, включая Светлану Петрийчук. Ее и Женю Беркович приговорили к шести годам колонии за спектакль «Финист Ясный Сокол», получивший две «Золотые маски».