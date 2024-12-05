«Золотой маской» будут награждать только спектакли. Все «частные номинации» отменили

Сегодня / 17:20
Pantone назвал цветом 2025-го оттенок «мусс мокко»
Сегодня / 18:03
Японец уже пять лет ночует у незнакомцев. С их помощью он не переставая путешествует
Сегодня / 17:34
Эйдан Гиллен и Кейт Филлипс из «Острых козырьков» сыграют в хорроре «Black Noise»
Сегодня / 17:16
Майка Майерса пригласили озвучить Шрека, когда он в слезах уходил с показа «Спасти рядового Райана»
Сегодня / 16:38
Известная тайваньская писательница Цюн Яо покончила с собой
Сегодня / 16:25
«Анора» вошла в топ фильмов года по версии Rolling Stone
Сегодня / 16:14
Сценаристка «Властелина колец» хочет, чтобы Вигго Мортенсен вернулся в «Охоту за Голлумом»
Сегодня / 16:03
Ветеран Ирландской республиканской армии подала в суд на Disney за сериал «Ничего не говори»
Сегодня / 15:35
Канье Уэст все еще не заплатил продюсерам альбомов «Vultures»
Обновлено сегодня в 15:13
В России заблокировали популярные сайты с аниме
Сегодня / 14:55
В США книга Тейлор Свифт «The Eras Tour Book» разошлась тиражом 814 тыс. экземпляров за два дня
Сегодня / 14:50
«Умершие в 2024-м» и «Выборы в США»: «Википедия» назвала самые популярные статьи года
Сегодня / 13:30
Роберт Паттинсон рассказал, что его история о клоуне, который погиб при взрыве машины, — это ложь
Сегодня / 13:25
«Мы раз 10 уже разводились»: принц Гарри опроверг слухи о проблемах в браке с Меган Маркл
Сегодня / 12:57
Боб Дилан похвалил Тимоте Шаламе за роль в байопике «Никому не известный»
Сегодня / 12:23
В Москве ДК в стиле сталинского ампира выставили на торги за 20 тыс. рублей
Сегодня / 11:12
«Круть» Виктора Пелевина и «Евгений Онегин» Александра Пушкина: «Яндекс Книги» подвели итоги года
Сегодня / 10:54
Россияне стали чаще путешествовать в одиночку
Сегодня / 10:15
Национальный совет кинокритиков назвал «Злую» лучшим фильмом года
Сегодня / 09:53
Спорткомплекс «Олимпийский» могут открыть в 2026 году
Сегодня / 09:52
Сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером продлили на второй сезон
Сегодня / 08:57
СМИ: Паапа Эссьеду рассматривается на роль Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»
Сегодня / 03:12
Создатель «Секса в большом городе» Даррен Стар снимет сериал о пяти секретаршах
Сегодня / 02:06
Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились в трейлере нового реалити-шоу
Сегодня / 01:22
Эми Адамс призналась, что хотела бы сыграть пиарщицу певицы Тейлор Свифт
Сегодня / 00:27
В Германии на аукцион выставили полностью белую картину без какого‑либо рисунка
Вчера / 23:45
Бритни Спирс переедет в Мексику, чтобы спастись от папарацци
Вчера / 22:48
Николас Холт появился в тизере «Безмолвного братства»
Вчера / 21:52
Гильермо дель Торо выпустит режиссерскую версию «Аллеи кошмаров»
Вчера / 21:46
«Мне нужна помощь»: подросток, сыгравший бога хитрости в сериале «Локи», живет на улице
Вчера / 21:26
Рэйф Файнс хотел бы, чтобы Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» сыграл Киллиан Мерфи
Вчера / 20:28
Стартовали съемки второго сезона «Фоллаута»
Вчера / 20:10
В Таиланде китаец три дня звал на помощь из колодца в лесу. Его крики приняли за голоса призраков
Вчера / 20:04
Джон Сина и Эрик Андре снимутся в комедии «Младший брат»
Вчера / 19:19
В Намибии впервые избрали президентом женщину

«Золотой маской» будут награждать только спектакли. Все «частные номинации» отменили

Сегодня в 18:15
Фото: Инна Афанасьева/stdrf.ru

Национальной театральной премией «Золотая маска» больше не будут награждать актеров и постановщиков ― только спектакли. Об этом говорится в новом положении премии.

Документ исключает все «частные номинации», в которых участвовали режиссеры, художники-постановщики, актеры и актрисы, художники по костюмам и по свету, дирижеры, композиторы и драматурги.

«Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра, в том числе авторов-создателей и исполнителей главных ролей двух премьерных составов. В наградном удостоверении лауреатов будут указаны наименование театра, спектакля, состав авторов-создателей и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов», ― сказано на сайте премии.

Для драматических театров будут две номинации, в которых отметят лучшие спектакли в большой и в малой форме. Для театров оперы и театров кукол останется по одной номинации. В конкурсе спектаклей балета категорий будет три: «Классический балет», «Современный балет» и «Современный танец».

Перестанут также проводить самостоятельный конкурс «Эксперимент» и вручать специальные премии жюри. При этом добавят новую внеконкурсную номинацию ― «Лучший спектакль для детей».

Одним из критерием оценки заявленных на премию работ теперь будет «воплощение в спектаклях традиционных духовно-нравственных ценностей».

Изменения коснулись и работы экспертных советов. В них теперь будут формироваться группы экспертов по видам и жанрам театра. А голосовать жюри смогут только за или против, варианта «воздержался» больше не будет.

Изменения начнут действовать с 32-го сезона фестиваля, который стартует 1 февраля 2025 года.

Премию «Золотая маска» учредил в 1993 году Союз театральных деятелей России (СТД). С 2005 по 2023 год организацией премии занималась АНО «Золотая маска» во главе с Марией Ревякиной. В феврале 2022 года она разместила у себя в фейсбуке* антивоенное обращение театральных деятелей. В августе того же года СТД перестал сотрудничать с Ревякиной и учредил новую премию с таким же названием. Президентом новой «Золотой маски» стал Владимир Машков, активно поддерживающий военную операцию.

В июле 2023-го «Коммерсант» сообщил, что руководство премии намерено отказаться от некоторых категорий, включая номинацию для драматургов. По мнению издания, отказ от награждения драматурга может быть «сигналом о том, что с новой драмой театрам лучше на всякий случай держаться настороже». Сразу несколько победителей этой номинации оказались под следствием, включая Светлану Петрийчук. Ее и Женю Беркович приговорили к шести годам колонии за спектакль «Финист Ясный Сокол», получивший две «Золотые маски».

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами