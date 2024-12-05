Эйдан Гиллен и Кейт Филлипс из «Острых козырьков» сыграют в хорроре «Black Noise»

Эйдан Гиллен («Острые козырьки», «Игра престолов») и Кейт Филлипс («Острые козырьки», «Мисс Скарлет и Герцог») подписали контракт на участие в фильме ужасов «Black Noise», пишет Deadline.
Картину, которую называют «галлюциногенным хоррором», снимет Саймон Блейк, работавший над «Безмолвием». Продюсером выступит Колетт Делани-Смит.
Эйдан сыграет Гектора, старшего члена богатой семьи Ливингстон, вернувшегося на поминальный обед в честь своего отца. Филлипс исполнит роль Леды, журналистки, чьи намерения найти истину сталкивают ее с Дворецким — человеком, у которого на уме только месть.
В актерский состав также вошли Том Мазерсдейл («Острые козырьки»), Ребекка Колдер («Я могу уничтожить тебя»), Майкл Джибсон («Прошлой ночью в Сохо») и Джини Хэкмен («Смерть Банни Манро»). Съемки начнутся в Саффолке и Лондоне в этом месяце.
Продюсер Колетт Делани-Смит описывает фильм как «глубоко пугающую историю, которая превращается в нечто зловещее и тревожное вплоть до своей жестокой и кровавой кульминации».
«Саймон создал богатый и атмосферный визуальный стиль с почти фетишистскими деталями вокруг еды, природы, гардероба и галлюцинаторной силы растительных лекарств», — рассказала она.