Pantone назвал цветом 2025-го оттенок «мусс мокко»

Институт Pantone определился с цветом 2025 года. Им стал шоколадно-коричневый оттенок «мусс мокко». По мнению специалистов, этот цвет отражает важность «культуры небольших угощений», а еще вызывает чувство комфорта и тепла.
«Когда мы начали процесс отбора в этом году, одним из моментов, который постоянно всплывал, было стремление к гармонии», — рассказала изданию Dezeen вице-президент института Лори Прессман.
Она назвала «мусс мокко» тонкой эволюцией цвета 2024 года «персикового пушка», который отражает схожие темы. «Поскольку люди стремятся к гармонии и равновесию, акцент смещается на создание моментов и впечатлений, которые усиливают чувство комфорта и благополучия», — пояснила представительница Pantone.
Исполнительный директор института Леатрис Эйсман отметила, что мягкий коричневый цвет пробуждает воспоминания. «Все наши чувства пробуждаются — и вкусовые (по понятным причинам), и обоняние, — кто может устоять перед шоколадным печеньем, выпекаемым в духовке?» — прокомментировала она.
Цвета года по версии Pantone влияют на разработку и продажи во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, графический и промышленный дизайн, упаковку продуктов.
В прошлом декабре Pantone объявил цветом 2024-го «персиковый пушок». Он подчеркивает стремление к единению с окружающими, приносит чувство нежности, передает дух заботы и сотрудничества, отметили тогда в институте.