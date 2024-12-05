Майка Майерса пригласили озвучить Шрека, когда он в слезах уходил с показа «Спасти рядового Райана»

Майк Майерс рассказал, что ему предложили озвучить «Шрека» сразу после того, как он вышел с премьерного показа «Спасения рядового Райана» Стивена Спилберга.
«Я отправился на премьеру „Спасти рядового Райана“, и Джеффри Катценберг [соучредитель DreamWorks] нашел меня после сеанса со своими дочерьми, которые начали исполнять танец из „Остина Пауэрса“.
Картина тяжелая, я весь был в слезах, потому что мои родители прошли через Вторую мировую. Меня буквально контузило, а они явно не понимали моего настроения», — рассказал актер.
Катценберг спросил Майерса, не собирается ли он когда‑нибудь поработать над анимационным фильмом, на что актер ответил: «Конечно». Когда соучредитель DreamWorks сказал, что он разрабатывает фильм под названием «Шрек», а Майерс ответил: «Ну это самое худшее название, которое я когда‑либо слышал в своей жизни».
«Похожий звук издаешь после злоупотребления пивом Molson Canadian: „Агрх! Шрек“», — пошутил актер. Однако он все же решил посмотреть мультфильм и пришел в восторг от того, что Катценберг перевернул сказки с ног на голову.
Майерс вернется к роли Шрека в предстоящей пятой части франшизы, в которой также появятся Эдди Мерфи в роли Осла и Кэмерон Диас в роли принцессы Фионы. Он подтвердил в интервью, что уже приступил к работе над голосом, но с коллегами он еще не виделся.