Известная тайваньская писательница Цюн Яо покончила с собой

Цюн Яо, одна из самых популярных в мире писательниц романов на китайском языке, совершила самоубийство, пишет Би-би-си.
Тело 86-летней женщины было найдено в ее доме в городе Новый Тайбэй в среду, сообщают местные СМИ. По словам представителей экстренных служб, она покончила с собой.
Цюн Яо начала писать в 18 лет и опубликовала более 60 романов, многие из которых были адаптированы в фильмы и телесериалы и оставались популярными на протяжении десятилетий.
Она также была успешным сценаристом и продюсером. Одной из самых известных ее работ стала телевизионная драма «Моя прекрасная принцесса», которая положила начало карьере нескольких звезд.
Яо родилась в 1938 году в Сычуани (Китай) под именем Чэнь Че. Цюн Яо — ее псевдоним.
В среду на ее странице в фейсбуке* появилось следующее сообщение: «Прощайте, мои любимые. Мне повезло, что я встретила и знала вас в этой жизни». Яо посоветовала молодым людям «не сдаваться легко» и встречать смерть только, когда «вы доживете до 86 или 87 лет». Она попросила своих подписчиков не печалиться о ней.
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