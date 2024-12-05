Известная тайваньская писательница Цюн Яо покончила с собой

Тело 86-летней женщины было найдено в ее доме в городе Новый Тайбэй в среду, сообщают местные СМИ. По словам представителей экстренных служб, она покончила с собой.

Цюн Яо начала писать в 18 лет и опубликовала более 60 романов, многие из которых были адаптированы в фильмы и телесериалы и оставались популярными на протяжении десятилетий.