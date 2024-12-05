«Анора» вошла в топ фильмов года по версии Rolling Stone

Rolling Stone опубликовал двадцатку лучших фильмов 2024 года. На первое место журнал поставил камерную драму Азазеля Джейкобса «Его три дочери» ― о сестрах, воссоединяющихся в тесной нью-йоркской квартире, чтобы провести с тяжело больным отцом его последние дни.
Этот фильм, по мнению Rolling Stone, «настолько близок к шедевру, насколько это вообще возможно для режиссера „Маменькиного мужчины“». Особенно издание отмечает игру актеров, в которой «нет ни единой фальшивой ноты».
В первую тройку также попали дебютная полнометражка Индии Дональдсон «Хорошенькая» и новая работа Джесси Айзенберга «Настоящая боль».
На четвертом месте ― «Анора» с Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым и Майки Мэдисон в главных ролях. Rolling Stone называет фильм Шона Бейкера смесью «Красотки» и «Неограненных алмазов». Внимание к жизни людей из низших классов придает комедии остроты, а игра Юры Борисова (который появляется на экране в амплуа тупого головореза) заставляет сердце биться, отмечает журнал.
Полностью топ-20 выглядит так:
- «Его три дочери» Азазеля Джейкобса
- «Хорошенькая» Индии Дональдсон
- «Настоящая боль» Джесси Айзенберга
- «Анора» Шона Бейкер
- «Бруталист» Брэнди Корбета
- «Все, что нам кажется светом» Паяла Кападии
- «Дагомея» Мати Диоп
- «Субстанция» Корали Фаржеи
- «Не ожидайте много от конца света» Раду Жуде
- «Химера» Винченцо Натали
- «Тотем» Мареселя Сармьенто
- «Претенденты» Луки Гуаданьино
- «Планета Джанет» Эни Бейкер
- «Мечты робота» Пабло Бергера
- «Идеальные дни» Вима Вендерса
- «Суровая правда» Майка Ли
- «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева
- «Поток» Стивена Лисбергера
- «Ребел-Ридж» Джереми Сольнье
- «Мальчишки из „Никеля“» Коулсона Уайтхеда
Недавно лучшие фильмы года назвали кинокритики The New York Times Манола Дарджис и Алисса Уилкинсон. В их личных десятках ― новые работы Фрэнсиса Копполы, Джесси Айзенберга, Шона Бейкера, Джорджа Миллера и гораздо менее очевидные тайтлы.