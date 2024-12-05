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«Анора» вошла в топ фильмов года по версии Rolling Stone

Сегодня в 16:25
Кадр из фильма «Анора». Фото: Neon

Rolling Stone опубликовал двадцатку лучших фильмов 2024 года. На первое место журнал поставил камерную драму Азазеля Джейкобса «Его три дочери» ― о сестрах, воссоединяющихся в тесной нью-йоркской квартире, чтобы провести с тяжело больным отцом его последние дни.

Этот фильм, по мнению Rolling Stone, «настолько близок к шедевру, насколько это вообще возможно для режиссера „Маменькиного мужчины“». Особенно издание отмечает игру актеров, в которой «нет ни единой фальшивой ноты».

В первую тройку также попали дебютная полнометражка Индии Дональдсон «Хорошенькая» и новая работа Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

На четвертом месте ― «Анора» с Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым и Майки Мэдисон в главных ролях. Rolling Stone называет фильм Шона Бейкера смесью «Красотки» и «Неограненных алмазов». Внимание к жизни людей из низших классов придает комедии остроты, а игра Юры Борисова (который появляется на экране в амплуа тупого головореза) заставляет сердце биться, отмечает журнал.

Полностью топ-20 выглядит так:

  1. «Его три дочери» Азазеля Джейкобса
  2. «Хорошенькая» Индии Дональдсон
  3. «Настоящая боль» Джесси Айзенберга
  4. «Анора» Шона Бейкер
  5. «Бруталист» Брэнди Корбета
  6. «Все, что нам кажется светом» Паяла Кападии
  7. «Дагомея» Мати Диоп
  8. «Субстанция» Корали Фаржеи
  9. «Не ожидайте много от конца света» Раду Жуде
  10. «Химера» Винченцо Натали
  11. «Тотем» Мареселя Сармьенто
  12. «Претенденты» Луки Гуаданьино
  13. «Планета Джанет» Эни Бейкер
  14. «Мечты робота» Пабло Бергера
  15. «Идеальные дни» Вима Вендерса
  16. «Суровая правда» Майка Ли
  17. «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева
  18. «Поток» Стивена Лисбергера
  19. «Ребел-Ридж» Джереми Сольнье
  20. «Мальчишки из „Никеля“» Коулсона Уайтхеда

Недавно лучшие фильмы года назвали кинокритики The New York Times Манола Дарджис и Алисса Уилкинсон. В их личных десятках ― новые работы Фрэнсиса Копполы, Джесси Айзенберга, Шона Бейкера, Джорджа Миллера и гораздо менее очевидные тайтлы.

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