«Анора» вошла в топ фильмов года по версии Rolling Stone

Rolling Stone опубликовал двадцатку лучших фильмов 2024 года. На первое место журнал поставил камерную драму Азазеля Джейкобса «Его три дочери» ― о сестрах, воссоединяющихся в тесной нью-йоркской квартире, чтобы провести с тяжело больным отцом его последние дни.