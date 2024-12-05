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Ветеран Ирландской республиканской армии подала в суд на Disney за сериал «Ничего не говори»

Сегодня в 16:03
Фото: FX

Ветеран Ирландской народной армии Мэриан Прайс подала в суд на Disney+, после того как в сериале «Ничего не говори» ее представили в роли убийцы Джин МакКонвилл. Историческая драма, основанная на книге лауреата премии Патрика Раддена Кифа, рассказывает об убийстве и тайном захоронении МакКонвилл силами ИРА в 1972 году.

МакКонвилл известна как одна из «Исчезнувших» — группы из 17 человек, которые были похищены, убиты и тайно захоронены республиканскими военизированными формированиями во время политических волнений.

Ее останки были найдены в 2003 году на пляже Шеллинг-Хилл, в графстве Лут в Ирландской Республике, независимой комиссией по поиску останков жертв. Никто так и не был привлечен к ответственности за ее смерть, в результате которой 10 детей остались сиротами.

О решении Прайс, которая также известна как Мэриан МакГлинчи, начать официальное судебное разбирательство против Диснея впервые сообщила газета Irish News.

«В публикации, о которой идет речь, Прайс изображена как человек, на котором лежит ответственность за убийство мисс Джин МакКонвилл. Учитывая контекст, трудно представить себе более вопиющее обвинение, чем то, которое было выдвинуто против нашей клиентки. Как человек, участвовавший на всех уровнях в уголовном процессе по делу Бостонского колледжа, могу сказать, что данное обвинение не основано ни на одной йоте доказательств», — заявил адвокат истицы Питер Корриган.

«Подобные обвинения, опубликованные в международном масштабе, не только необоснованны, но и одиозны, поскольку направлены на то, чтобы причинить нашей клиентке неизмеримый вред в обмен на больший успех на потоке. Теперь наша клиентка вынуждена начать судебное разбирательство, чтобы призвать Disney к ответу за свои действия».

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