Сценаристка «Властелина колец» хочет, чтобы Вигго Мортенсен вернулся в «Охоту за Голлумом»

Сценаристка трилогии «Властелин колец» Филиппа Бойенс рассказала The Playlist, что очень хочет, чтобы Вигго Мортенсен вернулся к роли Арагорна в предстоящем фильме «Охота за Голлумом».

«Честно говоря, это будет зависеть только от Вигго, и мы находимся на очень ранней стадии разработки сценария. Я говорила с Вигго, Энди [Серкис] говорил с ним, Питер [Джексон] говорил с ним, мы все говорили друг с другом, и, честно говоря, я не могу представить, чтобы кто‑то другой играл Арагорна, но это будет полностью и целиком зависеть от Вигго», — сказала она.

Поскольку действие «Охоты на Голлума» происходит в тот же период времени, что и «Братство Кольца», команде, вероятно, придется прибегнуть к цифровым технологиям, чтобы Мортенсен выглядел так же, как в том фильме.

«Я знаю, что Энди хочет с ним работать, но мы не рассматриваем возможности использования ИИ, речь идет о цифровом гриме, и будет ли Вигго это делать или нет, зависит только от того, насколько хорош сценарий.

А у него пока нет сценария. Так что, если быть честным с Вигго, посмотрим, насколько хорошо мы напишем роль и сможет ли он найти в ней достаточно, чтобы понять, что это работа, за которую он хочет взяться», — добавила Бойенс.