Канье Уэст все еще не заплатил продюсерам альбомов «Vultures»

Продюсеры, работавшие над альбомами Канье Уэста «Vultures», до сих пор не получили гонорары, пишет Billboard.
Адвокат Боб Селестин сообщил, что более 10 продюсеров, работавших над альбомами «Vultures 1» и «Vultures 2», которые вышли в этом году в рамках совместного проекта Уэста ¥$ и Ty Dolla $ign, «не получили оплату за свои услуги, хотя оба альбома уже выпущены».
«У нас были проблемы с получением продюсерского соглашения от Йе», — пояснила адвокат Бриттни Тригг, также представляющая интересы продюсеров «Vultures 1».
Еще пять юристов, работающих с коллабораторами Уэста, заявили, что получить компенсацию за свою работу оказалось еще сложнее, чем обычно.
Ранее в этом году, как сообщает Billboard, адвокаты, представляющие интересы продюсеров, решили объединиться и скоординировать свои усилия, составив угрожающие юридические письма дистрибьютору релизов.
Однако Йе сменил дистрибьютора до того, как письма были отправлены, — альбомы были выпущены независимо под брендом Yeezy. Альбом «Vultures 1» вышел 10 февраля, а «Vultures 2» — 3 августа.