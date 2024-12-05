Канье Уэст все еще не заплатил продюсерам альбомов «Vultures»

Продюсеры, работавшие над альбомами Канье Уэста «Vultures», до сих пор не получили гонорары, пишет Billboard.

Адвокат Боб Селестин сообщил, что более 10 продюсеров, работавших над альбомами «Vultures 1» и «Vultures 2», которые вышли в этом году в рамках совместного проекта Уэста ¥$ и Ty Dolla $ign, «не получили оплату за свои услуги, хотя оба альбома уже выпущены».