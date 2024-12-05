В США книга Тейлор Свифт «The Eras Tour Book» разошлась тиражом 814 тыс. экземпляров за два дня

Книга Тейлор Свифт «The Eras Tour Book» была продана в количестве 814 тыс. экземпляров всего за первые два дня со старта релиза. Об этом пишет Variety.

Единственная книга, которая превзошла показатель Свифт в жанре нон-фикшн, — это первый том президентских мемуаров Барака Обамы «Земля обетованная», вышедший в 2020 году. И он лишь немного опередил «Eras Tour», разойдясь тиражом чуть более 816 тыс. экземпляров.

При этом книга Обамы продавалась в течение недели, а также во всех розничных магазинах, в то время как книга Свифт поступила в продажу в «черную пятницу» и лишь в магазинах Target.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Target заказал 2 млн экземпляров книги. В ней представлено более 500 изображений, включая никогда ранее не публиковавшиеся фотографии с выступлений в каждый период, а также эксклюзивные фотографии с репетиций и закулисные снимки инструментов, костюмов, декораций и дизайнерских эскизов, которые использовались на протяжении всего тура.

Тур «Eras» Тейлор Свифт стартовал в марте 2023 года и продолжается до сих пор. Он завершится 8 декабря в канадском городе Ванкувере. Там Свифт отыграет 149-й концерт в поддержку четырех своих последних альбомов: «Lover», «Folklore», «Evermore» и «The Tortured Poets Department».