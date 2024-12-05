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«Умершие в 2024-м» и «Выборы в США»: «Википедия» назвала самые популярные статьи года

Сегодня в 14:50
Фото: SOPA Images/Getty Imagesгу

Wikimedia Foundation рассказала, какие англоязычные статьи в свободной энциклопедии читали чаще всего в 2024-м. Самой просматриваемой оказалась страница со смертями умерших в этом году. Такие списки становились самыми популярными трижды с 2015-го, когда «Википедия» начала делиться статистикой по итогам года.

Сразу три статьи в первой пятерке связаны с выборами в США: это материалы о самом событии и о его главных действующих лицах — Дональде Трампе и Камале Харрис (а страничка Джо Байдена лишь на 19-м месте). Только одна статья из топ-10 посвящена культуре ― фильму «Дэдпул и Росомаха», остальные ― про политику и смерти.

Если брать топ-25, то не из политики в него также попали материалы о Тейлор Свифт (11-е место), ChatGPT (12-е), Олимпийских играх в Париже (14-е), УЕФА Евро-2024 (15-е), Илоне Маске (17-е), индийском фильме «Kalki 2898 AD» (18-е), Криштиану Роналду (20-е), Пи Дидди (22-е), второй «Дюне» (23-е) и Лиаме Пейне (25-е).

Первая десятка выглядит так:

  1. «Умершие в 2024 году» (44,4 млн просмотров)
  2. «Камала Харрис» (28,9 млн)
  3. «Президентские выборы в США» (27,9 млн)
  4. «Лайл и Эрик Менендесы» (26,1 млн)
  5. «Дональд Трамп» (25,2 млн)
  6. «Индийская Премьер-лига по крикету» (24,5 млн)
  7. «Джей Ди Вэнс» (23,3 млн)
  8. «Дэдпул и Росомаха» (22,3 млн)
  9. «Проект-2025» (19,7 млн)
  10. «Всеобщие выборы в Индии» (18,1 млн)

В этом году англоязычную «Википедию» посетили с 986 млн уникальных устройств, а на ее чтение пользователи в сумме потратили 2,4 млрд часов — это почти 275 тыс. лет.

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