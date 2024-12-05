Роберт Паттинсон нередко шутит с прессой и говорит неправду в интервью. В разговоре с The New York Times Style Magazine актер вспомнил интервью 2011 года — в период выхода в прокат фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I».

Тогда он рассказал сбитому с толку журналисту Мэтту Лауэру в прямом эфире совершенно выдуманную историю о том, как в детстве видел, как клоун погиб при взрыве автомобиля.

«В моем голосе не было абсолютно никаких колебаний. Я такой: „Что за черт? Ты одержим?“» — сказал Паттинсон. Он объяснил, что в этот период его карьеры «единственное, о чем люди когда‑либо спрашивали меня, — это о том, как стать знаменитым», и «это вводило в состояние оцепенения».