«Мы раз 10 уже разводились»: принц Гарри опроверг слухи о проблемах в браке с Меган Маркл

Принц Гарри опроверг слухи, что они с Меган Маркл разводятся. На саммите DealBook 2024, организованном The New York Times, журналист Эндрю Соркин спросил его мнения насчет постоянных спекуляций вокруг его отношений с женой.

«Это определенно нехорошо. Судя по тому, что пишут о нас с Меган, мы раз десять покупали недвижимость и переезжали, а также раз десять разводились. За такими новостями трудно угнаться, поэтому просто игнорируешь их», — ответил принц Гарри.

Он также выразил сочувствие интернет-троллям, которые активно распространяют слухи о его личной жизни: «Больше всего мне жаль троллей. Они надеются на что‑то, а потом это не происходит. Так что мне их жаль. По-настоящему жаль».