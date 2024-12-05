Боб Дилан похвалил Тимоте Шаламе за роль в байопике «Никому не известный»

Боб Дилан публично похвалил Тимоте Шаламе, который сыграл молодую легенду фолк-музыки в байопике «Никому не известный».
«Скоро выйдет фильм обо мне под названием „Никому не известный“. Главную роль в нем играет Тимоте Шаламе. Тимми — блестящий актер, поэтому я уверен, что он будет абсолютно правдоподобен в роли меня. Или более молодого меня. Или какого‑то другого меня», — написал Дилан в X.
Музыкант отметил, что лента снята по книге Элайджи Уолда «Dylan Goes Electric», которая вышла в 2015 году. «Это фантастический пересказ событий начала 60-х, которые привели к фиаско в Ньюпорте», — добавил он.
Фолк-легенда принимал участие в создании фильма. Ранее режиссер Джеймс Мэнголд рассказал Rolling Stone, что неоднократно общался с Диланом и что певец делал пометки в сценарии.