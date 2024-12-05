Боб Дилан похвалил Тимоте Шаламе за роль в байопике «Никому не известный»

«Скоро выйдет фильм обо мне под названием „Никому не известный“. Главную роль в нем играет Тимоте Шаламе. Тимми — блестящий актер, поэтому я уверен, что он будет абсолютно правдоподобен в роли меня. Или более молодого меня. Или какого‑то другого меня», — написал Дилан в X.