В Москве ДК в стиле сталинского ампира выставили на торги за 20 тыс. рублей

Дворец культуры Метростроя в центре Москвы, построенный в 1937 году, выставил на торги холдинг «Мосинжпроект», принадлежащий мэрии города. Начальная цена лота ― 20 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Торги пройдут 21 января, но от потенциальных покупателей потребуют не только символическую сумму в 20 тыс., но также задаток в 50 млн рублей. Кроме того, новому владельцу перейдет задолженность прошлых собственников в 521 млн рублей.

Как отмечает «Москвич Mag», историческое здание не входит в список объектов культурного наследия, а потому на его месте можно построить ЖК или офисный центр.

Дворец Метростроя построили в 1937 году в Костомаровском переулке, недалеко от Курского вокзала. Внутри раньше были роскошные интерьеры ― с расписными плафонами, люстрами и монументальными лестницами.