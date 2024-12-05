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В Москве ДК в стиле сталинского ампира выставили на торги за 20 тыс. рублей

Сегодня в 12:23
Фото: "Москва: История Москвы"/VK

Дворец культуры Метростроя в центре Москвы, построенный в 1937 году, выставил на торги холдинг «Мосинжпроект», принадлежащий мэрии города. Начальная цена лота ― 20 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Торги пройдут 21 января, но от потенциальных покупателей потребуют не только символическую сумму в 20 тыс., но также задаток в 50 млн рублей. Кроме того, новому владельцу перейдет задолженность прошлых собственников в 521 млн рублей.

Как отмечает «Москвич Mag», историческое здание не входит в список объектов культурного наследия, а потому на его месте можно построить ЖК или офисный центр.

Дворец Метростроя построили в 1937 году в Костомаровском переулке, недалеко от Курского вокзала. Внутри раньше были роскошные интерьеры ― с расписными плафонами, люстрами и монументальными лестницами.

Здание уже давно стоит заброшенным и почти все, что когда‑то было внутри, утрачено. С 1990 года объект принадлежит мэрской компании «Центр-проект». В 2010-х на его крыше построили мансарду, которую недавно суд признал самовольной пристройкой и постановил снести. В 2020 году дворец решили реконструировать и накрыли фальшфасадами, но работы так и не начались.

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